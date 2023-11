In tutti i Comuni iblei la lettura dei contatori idrici per conto di Iblea Acque. Esclusa ancora Vittoria.

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Iblea Acque società che fa capo a tutti i Comuni della provincia di Ragusa. Si dà, con esso, la comunicazione che è stato fatto partire il servizio di rilevamento per misurare i consumi effettivi a fine anno 2023 tenendo conto del Regolamento del servizio idrico integrato approvato con la delibera dell’Assemblea territoriale idrica di Ragusa nel mese di settembre del 2022.

Il rilevamento è un obbligo. Di fatti la raccolta delle misure di utenza è servizio indispensabile per accertare gli esatti consumi sia delle utenze domestiche che commerciali ed artigianali nell’intera provincia iblea.

E’ giusto sapere che la società Iblea Acqua ha avviato questo servizio a partire dal 6 novembre scorso comunicando tutto con l’avviso pubblico. Esclusa Vittoria perchè non è ancora transitata alla gestione del Servizio idrico integrato. L’avviso informa che “ad operare è personale appositamente incaricato e munito di cartellini identificativi.

L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore, o comunque incaricato dallo stesso, l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Nel caso di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, dopo il primo tentativo di raccolta dei dati fallito, sarà lasciato apposito avviso cartaceo che indicherà il recapito telefonico del personale da contattare per effettuare la lettura del misuratore idrico; nello stesso tempo sarà lasciato anche un apposito cartoncino con tutti i riferimenti del contatore idrico per comunicare l’autolettura all’indirizzo di Iblea Acque”.

Autolettura da inviare via email ad info@iblea-acque.it o con posta elettronica certificata iblea.acque@pec.it, o con apposita applicazione “K-Reader” per smartphone o spedendola a mezzo posta ordinaria presso la sede operativa di Ragusa di lblea Acque spa, Centro Direzionale ASI, Piazzale Cesare Zipelli.