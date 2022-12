“In seno all’arte”, la prevenzione del tumore al seno si veste di colori

“In seno all’Arte” è una chiamata per ventidue artisti (pittori, scultori e fotografi) ai quali è stato chiesto di donare una opera per una raccolta fondi a favore della Breast Unit (Centro di Senologia Multidisciplinare) dell’ASP 7 di Ragusa.

Alcuni eventi della nostra vita come “la malattia o la perdita della persona amata, o anche una nascita, spezzano la linea del quotidiano veloce e ci rendono per alcuni istanti coscienti della esistenza… Diventano storie di una guerra, di una trascendenza, di una trasformazione… Processo evolutivo che non è un’allegra corsa nei campi illuminati dal sole, riguarda sempre la propria oscurità, il trauma, il caos”.

(Laura Cionci, Roma 1980-Roma 2022- Artista)

La ricerca, in Arte, si muove sulle stesse vie tortuose; prima di essere generativa, è travaglio faticoso, individuale, intimo e personale.

Qui risiede il legame profondo tra la malattia/cura e l’esperienza artistica.

Inoltre il corpo, l’attenzione a tutte le sue varianti di corpo esibito, scoperto, ferito, manifestamente dato, connotato in maniera storico-sociale e culturale, è stato centro della ricerca di molte artiste del ‘900; comprendendone appieno le potenzialità lo hanno utilizzato per innescare relazioni, ricercare nuove forme di dialogo, di ascolto, aprire strade nuove che ci consentono oggi di avvicinarci al corpo senza remore ed infingimenti.

Su questo terreno fecondo, è possibile stringere una alleanza, affinché i talenti, messi a disposizione del mondo, possano moltiplicarsi e divenire progetti che curano gli spazi di cura, le persone, la Comunità.