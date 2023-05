In ricordo di Damiano Pluchino saranno premiati i talenti de “La musica nel cuore degli Iblei”

A dicembre, infatti, la manifestazione che ogni anno si tiene in memoria di Damiano, è stata arricchita dalla presenza di nuovi giovani talenti Iblei: perché la musica e la canzone, come ogni forma d’arte, rappresentano un grande sistema di comunicazione e sensibilizzazione sui temi più importanti, come ad esempio la cultura della donazione.

"Abbiamo scelta la data del 06 maggio” spiega il presidente AIDO Ragusa Giorgio Pluchino, “perchè insieme ad Angelo Russo, già nostro ospite d’onore alla serata del 4 dicembre, sarà presente, come madrina la Cantante Lynn Chircope Faure, artista maltese impegnata anche nei diritti umani di Malta. Con lei, nei giorni successivi, lavoreremo ad un progetto di gemellaggio culturale e artistico con il territorio di Malta"

Saranno presenti anche tutti coloro che hanno contribuito, negli ultimi tempi, alla creazione di questo cammino condiviso che sta facendo di Ragusa la “città del dono".