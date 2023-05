In provincia di Ragusa un terzo centro di accoglienza per migranti. Sarà di 10 mila metri quadrati. Ecco dove

Con la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Modica, arriva l’ufficialità. Con disponibilità immediata e fino al 31 dicembre 2023, un’area di circa 10.000 metri quadrati nella zona industriale Modica-Pozzallo (ex area Asi), sarà utilizzata come struttura di accoglienza temporanea per migranti che si aggiunge alle altre due strutture del Ragusano: l’hot spot di Pozzallo e in centro Don Pietro di contrada Cifali, tra i territori di Ragusa e Comiso.

L’area in questione che “ha uno spazio di manovra di 9.800 metri quadrati” è stata ritenuta idonea per ospitare, in caso di emergenza, una struttura temporanea di accoglienza per fare fronte alle ondate migratorie. La convenzione è stata approntata dalla Prefettura di Ragusa e prevede una concessione a titolo gratuito dell’area. Secondo le circolari del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione) e del Dipartimento di Protezione civile, nelle strutture di emergenza e accoglienza provvisoria delle persone migranti, “dovrà essere fornito vitto, alloggio, vestiario, assistenza sanitaria e mediazione linguistico culturale”.

Le spese che riguardano anche manutenzione e gestione, sono a carico della Prefettura che verrà rimborsata con i fondi a disposizione per la gestione dell’emergenza migranti. La proprietà delle tre particelle che individuano l’area, pur essendo stata trasferita dall’Asi alla disponibilità del Comune di Modica, a febbraio del 2020, “ancora non è stata trascritta e volturata alla Conservatoria del Registro e al Catasto terreni”.

Il sopralluogo per l’individuazione dell’area era stato effettuato il 28 aprile con personale che fa capo alla struttura del commissario delegato alla gestione dell’emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti che è previsto possa avvalersi della collaborazione – in veste di soggetti attuatori – dei prefetti del territorio in cui si opera. Il verbale nel quale il Comune di Modica prende atto della convenzione (e in cui viene sottolineato che pur essendo un bene nella disponibilità comunale, non è ancora stata effettuata la voltura e la trascrizione), risale al 18 maggio.

Alla stipula dell’atto, infatti, la cui bozza reca la data del 19 maggio, è prevista la presenza e la firma del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, del commissario liquidatore del Consorzio Asi Sicilia Orientale, Giovanni Ilarda, e del Commissario straordinario del Comune di Modica, Domenica Ficano. Da tempo si parlava dell’individuazione di quest’area, ma solo oggi, un atto ufficiale all’Albo pretorio del Comune di Modica, ne certifica la disponibilità.