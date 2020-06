In provincia di Livorno, la storia sconvolgente: arrostito un gatto per strada. VIDEO - Ragusa Oggi

In provincia di Livorno, la storia sconvolgente: arrostito un gatto per strada. VIDEO

Condividi su:

Campiglia Marittima (Livorno), 30 giugno 2020: “C’è un immigrato ha cucinato un gatto arrostendolo davanti a tutti”. È questa la denuncia dell’europarlamentare e candidata alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra Susanna Ceccardi, che ha anche pubblicato il video in cui una donna, sconvolta, urla contro l’uomo.

La Ceccardi ha pubblicato su Facebook video ripreso alla stazione di Campiglia Marittima. Si vede un uomo che arrostisce la bestiola mentre una donna cerca di impedirglielo, insultandolo. È una scena quasi irreale per la sua mostruosità.

Sul posto, dopo molte segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti i carabinieri che hanno poi identificato l’autore in un 21enne straniero: sarà denunciato per uccisione di animali. Il giovane è stato poi accompagnato in caserma in attesa che venga chiarita la sua posizione sul territorio nazionale: al momento non risulterebbe regolare.