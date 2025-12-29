In mostra la storia del movimento “Vitaliano Brancati”: 45 anni di cultura a Scicli

Insolita ed interessante racconta la storia di 45 anni di attività del movimento culturale “Vitaliano Brancati” a Scicli. Potrà essere visitata fino al prossimo 10 gennaio, nella sede di via Aleardi 18 nel centro storico della città, l’esposizione dei manifesti che hanno accompagnato le attività negli anni. E’ possibile scoprire immagini iconiche legate a tante manifestazioni organizzate, con le firme e l’apporto degli artisti del “Gruppo di Scicli”. Disegni tratti da opere firmate, tra cui Sarnari, Paolino, Alvarez, Guccione, Candiano, Polizzi, Ragusa, Puzzo, Cartia, Puglisi, ma anche locandine con le foto di Luigi Nifosì o Gianni Mania, altre con le immagini di Vittorini, Sciascia o Bufalino; e ancora composizioni per l’annuncio di convegni e dibattiti pubblici. Esposte anche le Cartoline dell’8 Marzo ormai materiale per collezioni private e segnali concreti per la Festa locale e nazionale. La mostra si può visitare tutti i giorni dalle 17 alle 20 tranne i festivi.





