In minibus per vedere i carri: il servizio Pulmì per il Carnevale di Chiaramonte

Quest’anno sarà possibile raggiungere il Carnevale di Chiaramonte Gulfi grazie al servizio Pulmì, che ha attivato corse speciali nei giorni 2, 3 e 4 marzo, facilitando gli spostamenti tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Assistere ad uno degli eventi più colorati dell’anno sarà possibile grazie a delle corse speciali: domenica 2 e lunedì 3 marzo, corse disponibili dalle 17:00 alle 23:30. Martedì 4 marzo (giorno clou del Carnevale), il servizio attivo già dal pomeriggio, a partire dalle 15:00. Ultima corsa da Chiaramonte alle 23:30, per garantire il rientro a Ragusa entro la mezzanotte.

La fermata d’arrivo sarà “San Vito”, un punto strategico che permette di raggiungere facilmente il cuore dell’evento senza preoccuparsi di traffico e parcheggi.

Come prenotare con “Pulmì”

“Pulmì” è un servizio innovativo di trasporto pubblico a chiamata, unico nel suo genere in Sicilia. A differenza degli autobus tradizionali, non ha orari fissi ma funziona su prenotazione, offrendo maggiore flessibilità e includendo il trasporto per persone con disabilità.

Per usufruire del servizio basta scaricare l’app “Pulmì” o visitare il sito www.pulmi.it, registrarsi e accedere alla community e selezionare punto di partenza e di arrivo e prenotare sia l’andata che il ritorno.

