In Italia 2,2 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta. I dati forniti dal Codacons

La povertà in Italia continua a essere una grave emergenza economica, come sottolinea il Codacons in risposta ai dati recenti dell’Istat. Il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, ha definito “indegni di un paese civile” i numeri che indicano 2,2 milioni di famiglie e 5,7 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta. Nonostante le misure adottate dal governo, nel 2023 non si è registrato alcun miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie.

I responsabili: inflazione e caro-prezzi

Tanasi attribuisce gran parte della responsabilità all’inflazione e al conseguente caro-prezzi, che hanno avuto un impatto significativo sui redditi familiari, mantenendo alti i livelli di povertà. L’inflazione, in particolare, ha eroso il potere d’acquisto delle famiglie, rendendo inefficaci le misure di contrasto adottate. Il Codacons richiede dunque un cambio di strategia urgente per affrontare questa situazione drammatica e invertire il trend della povertà in Italia.

© Riproduzione riservata