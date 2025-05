In fiamme un’auto in corso Santa Teresa a Modica, salva la conducente

Tutte da accertare le cause anche se l’ipotesi primaria fa pensare ad un guasto all’apparato tecnico e meccanico dell’autovettura. Ad andare in fiamme, nella prima mattinata di oggi in corso Santa Teresa a Modica Alta, una BMW alla cui guida c’era una donna. Una donna che ha avuto la prontezza di scendere dall’auto mettendosi in salvo. E’ stata lei che, con prontezza di riflessi e di animo, appena ha notato che dal vano motore usciva del fumo e delle fiammelle ha accostato vicino alla banchina ed è scesa dall’auto lasciando l’abitacolo e portandosi in salvo proprio mentre il fuoco avvolgeva l’intera parte anteriore della BMW.

Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del locale Distaccamento di Modica che hanno proceduto a spegnere l’incendio ed a mettere in sicurezza la strada e le abitazioni vicine. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale che ha rilevato l’incidente che, per mera fortuna, non ha registrato danni a persone ed a regolare il traffico durante le operazioni di spegnimento dell’incendio.

© Riproduzione riservata