In difesa è una roccia: il Modica ingaggia Francesco Desiato

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Un difensore centrale per il Modica. La società dei presidenti Gugliotta e Pitino ha tesserato il giovane centrale Francesco Desiato.

Desiato, 20 anni, è cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha giocato nel Budoni, nell’Ischia e nella Turris. Nella scorsa stagione era alla Reggina in serie D.

Il Modica conta su i lui. L’allenatore Filippo Raciti lo ha voluto a Modica puntando sulla sua versatilità. E’ giovane, ma esperto. Può giocare da difensore centrale, ma anche da esterno basso destro. Il Modica Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Francesco Desiato, che vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione di Serie D.

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