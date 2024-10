In casa droga e 47.250 euro in contanti: Tribunale del Riesame gli restituisce i soldi

Era stato arrestato per spaccio dalla Polizia e poi era finito in custodia cautelare in carcere. Un controllo della Polizia mentre si trovava ai domiciliari per precedenti specifici in materia di droga, aveva fatto rinvenire in casa di un ragazzo gambiano di 23 anni, 60 grammi di hashish e 19 di cocaina pura in pietra oltre a 47.250 euro in contanti dentro un cassetto della cucina.

Soldi e droga erano stati posti sotto sequestro. Il legale del 23enne, l’avvocata Simona Cultrera, si è rivolta al Tribunale del Riesame per chiedere il dissequestro della somma sostenendo che i soldi appartenessero alla moglie del giovane che da qualche tempo ha una impresa di pulizie. Il Tribunale ha disposto il dissequestro dell’intera somma e la restituzione immediata del denaro non ritenendo provata la connessione tra il denaro e l’attività di spaccio.

© Riproduzione riservata