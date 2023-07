In arrivo sette giorni di caldo anomalo, anche oltre i 10°C rispetto le medie. Picchi fino a 45 gradi

Eccezionale ondata di caldo sull’Italia. Secondo gli esperti di 3bmeteo, questa ondata di calore è caratterizzata non solo dall’intensità del caldo, ma anche dalla sua estensione geografica, che coinvolge la Spagna orientale, l’Italia, la Francia meridionale e i Balcani. Le temperature si prevede che aumentino giorno dopo giorno, raggiungendo valori eccezionali, con punte che potrebbero raggiungere i 42-45°C al Centro Sud e i 40°C in gran parte del paese. Si prevede che il caldo si avvertirà anche di notte, e non si escludono nuovi record di caldo.

UN CALDO ANOMALO CHE NON RIGUARDA SOLO L’ITALIA

Questa ondata di caldo in Italia fa parte di una serie di eventi intensi che stanno interessando contemporaneamente diverse parti dell’emisfero nord, come le ondate di calore in Nord Africa, negli Stati Uniti meridionali, nel Medio Oriente e nell’Asia meridionale, oltre alle inondazioni in India, negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone. Questi eventi estremi sono una conseguenza dei cambiamenti climatici e si verificano più spesso negli ultimi anni. L’esperto afferma che l’anticiclone africano è diventato quasi una costante durante le estati, portando ad un aumento significativo delle temperature.