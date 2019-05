In arrivo la 16^ edizione del trofeo di rugby Giovanni Cappello - Ragusa Oggi

In arrivo la 16^ edizione del trofeo di rugby Giovanni Cappello

Il sindaco Peppe Cassì,l’assessore Francesco Barone con Herman Di Natale, Luca Tavernese, Maurizio nFumarola hanno presentato gioverdi mattina presso la sala Commissioni del Municipio di Ragusa l’evento sportivo intitolato a Giocvanni Cappello il Torneo di Minirugby Ragusa Città Barocca che si terrà domenica prossima presso il campo di Rugbvy di via della Costituzione ed il campo sportivo polivalente Aldo Campo di contrada Selvaggio. Parole di soddisfazione per l’evento giunto alla sedicesima edizione che vedrà la partecipazione di oltre 100 ragazzi sono state dette dal sindaco e da tutti gli intervenuti all’incontro con i giornalisti che hanno sottolineato all’unisono l’importanza di tale manifestazione che ha un significato profondo sia per lo sport in genere che per il rugby in particolare uno sport ha detto il sindaco che favorisce sia il rispetto degli avversari e che uno stile di vita. Un momento di festa quindi per i ragazzi da sei a 14 anni e che quest’anno ha carattere nazionale per la partecipazione di squadre del nord Italia ol tre che della Sicilia. Franco Portelli

[image: image.png]