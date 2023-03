In appena due giorni, trovati morti due esemplari di Caretta Caretta a Scoglitti

Due esemplari di caretta caretta trovate morte in appena due giorni lungo il litorale di Scoglitti. La denuncia è arrivata dai social e subito ha creato allarme: che sia colpa delle cattive condizioni di salute del mare?

Ne è convinta l’associazione ambientalista Oipa di Ragusa, che da sempre è in prima linea non solo nella difesa degli animali, ma anche nel denunciare situazioni di degrado e abbandono: “Che la salute dei Mari adiacenti alla Fascia trasformata non sia dei migliori non lo scopriamo oggi”, dichiarano i rappresentanti.

LA DENUNCIA DELL’OIPA

Cosa si può fare? In realtà molto dipende da noi ma anche dagli organi preposti a verificare lo stato di salute dei nostri mari: “Troppa plastica, Fili di nailon ed altro, finiscono in mare ogni anno con danni incalcolabile su un già precario ambiente marino. Senza tener conto che le microplastiche finiscono negli alimenti che mangiamo giornalmente”.

Il PROBLEMA DELLA FASCIA TRASFORMATA

Da troppi anni tutta la fascia costiera che si estende da Scoglitti a Marina di Acate è sotto gli occhi dei riflettori. Dune di plastica si estendono per chilometri e chilometri. Si tratta di plastica dismessa dagli impianti serricoli che non viene regolarmente smaltita. Perfino Le Iene hanno effettuato un servizio su questa triste vicenda.

Foto: Franco Assenza