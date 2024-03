Impianto Biometano inaugurato a Caltanissetta: “Con Pozzallo non c’entra niente, il nostro sarebbe alle porte della città”

Si è tenuta due giorni fa l’inaugurazione del primo impianto di Biogas a Caltanissetta. E naturalmente, a qualcuno il collegamento con quello che dovrebbe sorgere a Pozzallo è venuto spontaneo. Perchè lì si e da noi no?

A rispondere ci pensa il sindaco Roberto Ammatuna, che da sempre si è detto contrario all’impianto, anche se tecnicamente sorgerebbe nel Comune di Modica, ma in realtà vicinissimo a Pozzallo.

L’impianto di Pozzallo, in contrada Zimmardo-Bellamagna, sorgerebbe alle porte della città, a differenza di quello di Caltanissetta che invece sorge in zone non abitate, distante dai centri abitati circa 10 km.

Ammatuna, spiega anche: “Nessuno si è mai dichiarato contrario alla nascita di queste strutture, il problema che è stato sempre sollevato era quello dell’ubicazione, che non può nascere alle porte del centro abitato, come nel caso di Pozzallo”.



A Caltanissetta, l’impianto sorge dunque a parecchi chilometri di distanza dai più vicini centri abitati, ovvero Caltanissetta stessa, San Cataldo, Serradifalco e Canicattì.



Il Sindaco di Pozzallo, nella famosa riunione tenutasi presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, firmò un documento insieme al Sindaco di Modica e al titolare dell’impresa costruttrice in cui, questi ultimi due, si impegnarono allora a trovare un sito alternativo lontano qualche chilometro dal centro abitato di Pozzallo.

Oggi, Ammatuna ricorda che quegli impegni non furono mantenuti e per questo, la battaglia a colpi di ricorsi al Tar e al CGA continuerà.



