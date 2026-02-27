Imparare l’arte degli innesti: ad Ispica si può fra tradizione ed innovazione

Appuntamento il prossimo 8 marzo da Ararica Magica ad Ispica con Gian Luca Pannocchietti di Radice Sicula che insegnerà ai partecipanti l’arte degli innesti in un corso pratico che porterà ad imparare e comunque avvicinarsi ad un’arte antica che, in alcune famiglie, si tramanda gelosamente da padre in figlio. “L’innesto degli alberi è un’antica tecnica orticolturale utilizzata da secoli per propagare e migliorare gli alberi da frutto o ornamentali. Grazie all’innesto è possibile combinare le migliori qualità di due piante: la resistenza di una con la capacità di fruttificazione o fioritura dell’altra – spiegano i promotori dell’iniziativa che vedrà all’opera Gian Luca Pannocchietti con spiegazioni tecniche e manuali – nel corso dell’evento si potranno imparare i principi base dell’innesto e le sue tecniche, si potranno conoscere le attrezzature ed i materiali corretti, si potranno conoscere la scelta del portainnesto e della marza, le specie innestabili, i periodi dell’innesto e la cura alle piante innestate”.

© Riproduzione riservata