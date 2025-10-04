Il Vittoria in campo contro il Niscemi. In attacco un nuovo rinforzo: il giovane senegalese Abdou Welle

di Francesca Cabibbo – Il Vittoria in campo contro il Niscemi. Nella quarta giornata di campionato la formazione allenata da Giovanni Campanella affronta la squadra già incontrata mercoledì scorso nel primo turno degli ottavi di Coppa Italia. Nella gara disputata a Niscemi, il Vittoria non è andato oltre lo zero a zero, pur offrendo una buona prestazione e avendo avuto alcune occasioni da gol.

Per la gara di domenica il Vittoria dovrà fare ancora a meno di Francofonte, che sconta l’ultima delle quattro giornate di squalifica. Il centrocampista è sceso in campo però mercoledì in Coppa Italia. Nel turno infrasettimanale di Coppa, Campanella ha ruotato alcuni dei giocatori che finora hanno giocato da titolari. È sceso in campo anche il capitano Peppe Sferrazza, che finora era partito dalla panchina, sia per qualche acciacco, sia per le scelte tecniche dell’allenatore. Francofonte e Sferrazza hanno offerto una buona prestazione.

Non sarà della partita anche l’attaccante Mistretta, che finora aveva trovato poco spazio e che ha chiesto ai dirigenti di essere ceduto. Giocherà al PartinicAudace, squadra del girone A del campionato di Eccellenza. Al suo posto, è arrivato un giovanissimo attaccante, Abdou Welle, senegalese, nato nel 2007. Il ragazzo, arrivato in Italia a gennaio insieme al padre — ex calciatore con esperienze anche in Serie A — ha giocato alcuni mesi in Italia con la maglia di una squadra emiliana, la Progresso Calcio, dove è stato protagonista nella formazione juniores con 5 gol in 3 partite. Ha giocato anche in prima squadra e si è già segnalato all’attenzione degli osservatori. La società ha scelto “un giocatore duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, ha scelto Vittoria per crescere e confrontarsi in un campionato competitivo come quello di Eccellenza”. “Puntiamo molto su questo giocatore che ha grandi qualità – ha detto il direttore sportivo Giuseppe Restuccia – al contempo, dopo la partenza di Mistretta, cerchiamo un altro attaccante che possa completare il gruppo del reparto avanzato nei vari ruoli dell’attacco”.

La gara di domenica sarà una sorta di “prova del nove” per le due squadre, che – ironia del calendario – si incontrano per ben tre volte nell’arco di due settimane. Tra dieci giorni infatti si disputerà, sempre a Vittoria, la gara di ritorno di Coppa Italia.

Dopo tre giornate, nessuna squadra è a punteggio pieno e il campionato è molto equilibrato. Non c’è la squadra ammazza-campionato, ma molte squadre che puntano a far bene e che hanno velleità di alta classifica. Tra queste c’è anche il Vittoria, deciso a dire la sua e a regalare ai propri tifosi momenti di bel gioco.

“Il Niscemi è una buona squadra, con giocatori di categoria – continua Restuccia – ne riconosciamo il valore. Noi però cercheremo di fare bene e davanti al nostro pubblico vogliamo conquistare i tre punti”.

