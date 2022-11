Il Vittoria Calcio vince sul Vizzini. Festa in campo

di Andrea La Lota – Riacquisire fiducia. Ecco perché battere il Vizzini e tornare a vincere (l’appuntamento con la vittoria mancava dallo scorso 26 ottobre) era l’unica priorità messa in cima alla lista degli obiettivi. Così è stato.

Con una prestazione convincente, il Vittoria è riuscito ad avere la meglio sul Vizzini, aggiudicarsi l’andata degli ottavi di Coppa Italia e, cosa più importante, riprendere quel feeling con il successo che sembrava smarrito. Costantino insomma può dirsi soddisfatto. Non tanto per il risultato finale (un po’ striminzito alla luce della doppia sfida e un ritorno da disputare fuori casa) quanto piuttosto per ciò che la squadra ha dimostrato in campo. Grinta e ordine. Per l’appunto ciò che il neo tecnico di Salerno ha chiesto da subito nemmeno il tempo di mettere piede a Fontanarossa-direzione stadio Gianni Cosimo.

Sul rettangolo di gioco non sono mancate cose buone. Un ritrovato Luigi Iapichino (bocciato durante la gestione Catania) ha dato buon ritmo in mezzo al campo, mentre in avanti fiducia dal primo minuto al giovane Barresi (uomo partita. Anche se poteva metterne dentro un altro paio) dopo il benservito della società al croato Olujic. Ma oltre al gol del giovane attaccante vittoriese, a dare verve in più il solito Fabio D’Agosta (tuttofare in campo come se avesse ancora diciott’anni. Un vero piacere vederlo giocare a calcio) insieme a Veca e Ochi padroni delle fasce senza mai perdere un colpo. Persino il subentrato under Zocco (dopo Mazzoni si è fatto male pure Assenza. L’infermeria comincia a diventare un problema) ha stupito a centrocampo per la sua notevole personalità. Dietro, nonostante qualche pericolo corso da Mignacca, Sferrazza ha giganteggiato confermando le proprie qualità, mentre il capitano Iapichino ha diretto la linea con la solita esperienza che ormai lo contraddistingue.

Ecco perché l’1-0 contro il Vizzini lascia sì soddisfatti per il risultato ma non del tutto per il tabellino finale. Adesso testa alla gara di ritorno domenica prossima fuori casa prima di tornare al campionato nel derby in trasferta a Ragusa. Il tutto mentre la società è già all’opera sul mercato di riparazione.

VITTORIA 1

VIZZINI 0

VITTORIA: Mignacca, Veca, Nei, S. Iapichino, Assenza (7’pt Zocco) Sferrazza, D’Agosta, Ochi, Barresi, L. Iapichino, Pecorari (5’st Arena) (32’st Orlandini). All: Costantino

VIZZINI: Giacalone, Burgio, Alonge, Mazza, Musumeci, Missale (1’st Manuli) Dorata (15’st Pancari) Lupica, Cannizzo (1’st Drame) Manuli, Gallo (15’st Barbuzza) All: Trombino

ARBITRO: Chiappara di Palermo

RETI: 11’st Barresi