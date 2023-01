Il Vittoria Calcio dà il benvenuto al trequartista Charty Lamin

La società Fc Vittoria Asd dà il benvenuto a Charty Lamin, trequartista classe 1999, altezza 170 cm. Lamin aveva iniziato la scorsa stagione con la Don Bosco, in seguito si è trasferito allo Sporting Eubea, dove ha disputato un grande campionato, collezionando ben 16 gol in una stagione. Quest’anno ha iniziato a Comiso in Eccellenza.

Lamin, svincolato di lusso nel mercato di dicembre, è un gran giocatore, già a disposizione di Mister Alessio Catania per le prossime gare.



Ancora una volta la società lancia un forte segnale al campionato di Promozione. Infatti la dirigenza biancorossa, con a capo il presidente Toti Miccoli, dà alla squadra, allo staff, ai tifosi e alla città un ulteriore segnale per un finale di campionato tutto da vivere. Il Vittoria guarda avanti in prospettiva delle prossime gare che si presentano di fondamentale importanza.