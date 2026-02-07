Il sindaco di Messina si dimette e si ricandida. Fra gli applausi

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla carica, in una conferenza stampa a Palazzo Zanca, sottolineando i risultati raggiunti dalla sua amministrazione, a partire dal risanamento dei conti comunali. L’annuncio è stato accolto da applausi più volte durante il discorso del primo cittadino.

Basile ha spiegato che, pur avendo iniziato il mandato nel 2022 con una solida maggioranza di 20 consiglieri su 32, oggi la maggioranza conta solo 13 membri a causa di cambi di opinione e interessi personali di alcuni consiglieri. “È venuta meno la solidità necessaria all’azione amministrativa”, ha sottolineato, aggiungendo che la città non può essere messa sotto scacco politico e merita un cambio di passo e un piano strategico.

Il sindaco ha ricordato i gravi problemi ereditati dal 2018, quando Messina era in dissesto con debiti per 550 milioni di euro, e ha evidenziato i progressi fatti nell’uscire dalla fase emergenziale. “Oggi la città ha bisogno di una visione strategica e di un salto di qualità”, ha affermato Basile, precisando che le dimissioni aprono la strada a una nuova fase politica e amministrativa.

Nonostante l’uscita dalla carica, Basile ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco di Messina, sottolineando come la scelta non sia dettata da interessi personali, ma dalla volontà di garantire stabilità e continuità al governo cittadino. I cittadini di Messina potrebbero quindi essere chiamati al voto già la prossima primavera, insieme a oltre 60 comuni siciliani, anticipando di circa due anni la scadenza naturale del mandato prevista per giugno 2027.

Basile ha ribadito l’importanza di preservare la governance amministrativa dalle logiche di compromessi politici: “Potrei continuare facendo accordi politici con centrodestra o centrosinistra, ma questo servirebbe a me e non alla città. Meglio fermarsi qualche mese che lasciare la città in minoranza”.

Il sindaco messinese ha chiuso la conferenza ricordando il proprio percorso: da direttore generale e revisore dei conti del Comune, alla candidatura proposta nel 2022 da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, fino all’elezione con il 45,56% dei voti al primo turno. “Oggi sono io a candidare Federico Basile, dopo che nel 2022 fu De Luca a candidarmi”, ha concluso tra applausi e approvazione dei presenti.

