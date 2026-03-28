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Arriva la neve in Sicilia: interventi di Anas sulle principali statali
28 Mar 2026 10:25
Una perturbazione di carattere invernale ha interessato negli ultimi giorni diverse aree della provincia di Messina, provocando nevicate diffuse e in alcuni casi anche a quote insolitamente basse per il periodo.
Le precipitazioni hanno coinvolto in particolare le zone montane e collinari, rendendo necessari interventi continui per garantire la sicurezza della circolazione lungo alcune delle principali arterie stradali del territorio.
Per fronteggiare l’emergenza e mantenere la piena transitabilità delle infrastrutture è intervenuta ANAS, impegnata senza sosta sia nelle ore diurne che durante la notte.
Interventi sulle statali 289, 116 e 185
Le operazioni di sgombero neve e messa in sicurezza hanno riguardato in particolare tre importanti collegamenti viari: la Strada statale 289, la Strada statale 116 e la Strada statale 185.
Si tratta di strade fondamentali per i collegamenti tra la fascia tirrenica e l’entroterra montano del Messinese, dove le condizioni meteorologiche hanno reso particolarmente impegnative le operazioni di gestione della viabilità.
Grazie agli interventi tempestivi è stato possibile mantenere aperte le arterie principali e limitare i disagi per automobilisti e residenti.
Mezzi spazzaneve e squadre operative in azione
Sul posto sono stati impiegati mezzi turbine, auto spazzaneve e squadre di manutenzione provenienti dai Centri Neve di Cesarò, Floresta e Novara di Sicilia.
Gli operatori hanno lavorato ininterrottamente per rimuovere gli accumuli di neve dal piano viabile e garantire condizioni di sicurezza lungo i tratti più esposti alle precipitazioni.
Le attività di sgombero e monitoraggio proseguiranno anche nelle prossime ore, in base all’evoluzione delle condizioni meteo.
L’appello agli automobilisti: prudenza e dotazioni invernali
Alla luce delle condizioni meteorologiche, Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza, soprattutto nelle aree montane.
Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di viaggiare sempre con pneumatici invernali o con catene da neve a bordo, come previsto dalla normativa vigente.
Foto: Rai News
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