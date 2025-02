Il sindaco Aiello fa retromarcia: la piazza non sarà recintata, vince la volontà popolare

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, fa dietro front. Su piazza Daniele Manin decidono i cittadini. Nell’assemblea, convocata nel salone della parrocchia Sacro Cuore (la chiesa che si affaccia sulla piazza) la maggior parte dei residenti del quartiere ha detto di no alla proposta di recintare con transenne il perimetro della piazza, nota anche come piazza Senza o piazza Tunisi.

Affollatissima l’assemblea con la presenza di numerosi residenti. Quasi tutti i presenti hanno detto no al progetto e hanno sottolineato come non basta recintare la piazza per risolvere il problema della vivibilità e della sicurezza nell’intero quartiere. I residenti chiedono un rafforzamento delle telecamere e controlli delle forze dell’ordine nelle vie adiacenti dove si trovano numerosi circoli e luoghi di ritrovo degli immigrati e dove spesso si verificano fenomeni di ubriachezza, liti e microcriminalità.

Un problema che interpella direttamente la prefettura e i vertici del forze dell’ordine ma anche il governo nazionale e le scelte che riguardano gli organici delle forze dell’ordine. Sotto osservazione anche il fenomeno delle abitazioni per le quali si sospetta l’esistenza di un vero mercato parallelo degli affitti mentre non di rado più persone dormono sotto lo stesso tetto.

“Ho raccolto la volontà dei cittadini – fa sapere il sindaco Francesco Aiello – attendo un verbale che i residenti stanno stilando. Il mio punto di riferimento e la comunità parrocchiale che vive il quartiere e ne conosce le problematiche. Ci hanno detto che la recinzione non è utile perché il problema riguarda anche le zone circostanti. Cercherò di salvare del progetto cio che può essere utile come l’infopoint per il quartiere e continuiamo a monitorare la situazione per cercare insieme alcune soluzioni”.

