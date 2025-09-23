Il ritorno di Luca Sammartino: dopo il giuramento all’Ars è il nuovo assessore all’Agricoltura

Con il giuramento all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), davanti al presidente della Regione Renato Schifani, Luca Sammartino è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni come assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Siciliana.

Nel suo primo intervento, Sammartino ha tracciato le linee guida del suo mandato, in piena continuità con l’operato del suo predecessore, il professore Barbagallo, che ha ringraziato per “il lavoro e la dedizione profusi durante l’incarico”.

Emergenza idrica e sostegno agli agricoltori

“Ripartiamo dalle priorità dei siciliani – ha dichiarato Sammartino – a cominciare dall’emergenza idrica, grazie alla pianificazione già avviata e da proseguire sia nella Sicilia orientale che in quella occidentale. L’obiettivo è ridurre le perdite d’acqua e sostenere con forza gli investimenti in agricoltura”.

Accanto al tema dell’acqua, il nuovo assessore ha posto l’attenzione anche sul comparto della pesca, fortemente condizionato dalle recenti scelte politiche europee.

Valorizzazione del brand Sicilia

Sammartino ha ribadito la centralità delle eccellenze enogastronomiche siciliane come volano di crescita:

“Ogni pasto e ogni materia prima siciliana rappresentano identità, radici e storia della nostra regione. Saremo al fianco dei produttori per portare il brand Sicilia sulle tavole di tutto il mondo, rafforzando la competitività delle aziende sui mercati internazionali”.

