Il “ritorno” di Avenger a Ragusa. L’ultima nata in casa Jeep si presenta nel week-end

Dopo l’evento di preview del 27 novembre in cui i clienti hanno scoperto in anteprima assoluta la nuova arrivata di casa Jeep, è arrivato il momento, questo sabato 25 e questa domenica 26 marzo per il ritorno a Ragusa di Avenger con la presentazione ufficiale al pubblico nella motorizzazione 1.2 benzina 100cv. E’ finalmente possibile per i molti clienti che l’hanno già acquistata e per i molti curiosi sia vederla che provarla.

Vincenzo Guastella direttore generale di SCAR SPA non nasconde la soddisfazione per questo momento che premia, a livello nazionale, la provincia iblea: “ Sono entusiasta di avere finalmente a disposizione L’Avenger. Il primo modello di Jeep ad essere stato disegnato in Italia, presso il Centro Stile di Torino. Jeep Avenger è concepita al 100% per il mercato europeo; rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio. Un progetto che ha stregato una clientela ampissima, eletta dai giornalisti specializzati auto dell’anno. Da Novembre l’entusiasmo dei clienti verso questa vettura è stato lampante, abbiamo già molti clienti che l’hanno acquistata e molti altri che non vedono l’ora di vederla e provarla. Siamo sicuri che questa vettura conquisterà tutti”.

Un successo che parte già dal design. La vettura è straordinaria anche, e non solo, dal punto di vista estetico. Avenger segue un “approccio di design” che offre una moderna interpretazione del design Jeep in una struttura compatta. La parte anteriore del veicolo esibisce l’iconica griglia a 7 feritoie (la “seven slot”), una vera e propria firma del marchio.

La silhouette della vettura è stata realizzata attentamente per massimizzare l’efficienza aerodinamica e trasmettere un senso di dinamicità.

Nella parte posteriore, il veicolo è caratterizzato da luci ispirate alle classiche taniche di benzina con la X. Tutte le parti estetiche hanno una funzione, i materiali sono resistenti e posizionati in punti strategici della vettura.

Grande attenzione anche per gli interni. Gli interni della nuovissima Jeep Avenger sono puliti, funzionali, ispirano solidità. Una volta all’interno del veicolo, sarete immediatamente catturati dalla parte superiore della plancia, dove emerge un’unica fascia funzionale orizzontale che comprende tutte le bocchette, la luce ambiente e un touchscreen centrale da 10,25”, visibile sia dal conducente sia dal passeggero.

Gli interni di Jeep Avenger sono stati sviluppati per avere il massimo della funzionalità e dello spazio a bordo.

Jeep Avenger al suo interno è la più capiente della sua categoria: 34 litri di spazio anteriore per riporre gli oggetti, una cifra impressionante se confrontata ai 15 litri della media del segmento.

Questo straordinario risultato è stato raggiunto ottimizzando tutti gli spazi e creando vani portaoggetti funzionali e spaziosi.

E questa spaziosità la ritroviamo anche nel bagagliaio. Il volume è tra i migliori del segmento (ben 380 litri) e la funzionalità è testimoniata dall’altezza di carico del bagagliaio (quindi facile caricare borse e valigie), dalla larghezza del portellone posteriore, aumentata a oltre un metro, e dall’aggiunta di un portellone elettrico a mani libere, una rarità in questo segmento.

Funzionale la parte del motore. Jeep Avenger verrà offerta sia con motorizzazione elettrica, sia con motorizzazione più “tradizionale” a benzina 1.2 turbo 100cv a 3 cilindri.

Il motore benzina è un innovativo 1.2 turbo 100cv a 3 cilindri, un motore compatto e brillante con basse emissioni e consumi ridotti. La versione elettrica è dotata di un sistema di propulsione di nuova generazione che offre un piacere di guida senza compromessi sia su strada sia off-road.

La nuova batteria da 54 kWh, anch’essa prodotta da Stellantis, garantisce 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, che diventano addirittura 550 km nel ciclo urbano. Una autonomia che garantisce una tranquillità d’uso sia per i piccoli che per i grandi spostamenti, eliminando qualsiasi eventuale “ansia” da ricarica.

E naturalmente non manca la tecnologia. Ovviamente, su un modello che lanciamo nel 2022 non possiamo non parlare di TECNOLOGIA.

Realizzata per i clienti “sempre connessi”, Jeep Avenger garantisce una meravigliosa esperienza di bordo digitale. Tutte le versioni saranno dotate di uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25 pollici).

Il sistema offre la possibilità di proiettare il display del proprio dispositivo sul sistema infotainment in modalità wireless tramite Android Auto e CarPlay; di associare i contenuti per costruire la propria interfaccia; la navigazione integrata di TomTom con riconoscimento vocale naturale migliorato e gli aggiornamenti over-the- air.

La nuova Jeep Avenger offre inoltre una suite di servizi e funzionalità che gli utenti possono sfruttare a distanza. In particolare, grazie alla Jeep Mobile App, gli utenti possono localizzare la posizione della propria auto direttamente dal proprio smartphone. Gli utenti possono anche bloccare e sbloccare le porte, controllare il livello della batteria, impostare le funzioni del clima e ricaricare il veicolo, oltre a interagire direttamente con l’Avenger attraverso un assistente vocale.

Sguardo alla sicurezza. Ma Tecnologia oggigiorno vuol dire anche SICUREZZA…e in termini di sicurezza Jeep Avenger non è seconda a nessuno.

Questo fantastico nuovo modello offre una serie completa di funzioni di assistenza alla guida.

Vanta addirittura la guida autonoma di livello 2, che ricordo essere il massimo livello oggi consentito dalla legge. Il sistema aiuta il conducente a seguire la corsia e a mantenere l’auto al centro della corsia e a una distanza di sicurezza dal veicolo che la precede, offrendo così un’esperienza di guida serena.

Il nuovo modello propone inoltre ulteriori ADAS (i c.d. sistemi di assistenza alla guida) assolutamente di prim’ordine: il Traffic Sign Recognition, che legge e interpreta i segnali stradali; la Automatic Emergency Braking (frenata automatica di emergenza) con riconoscimento di pedoni e ciclisti; il Drowsy Driver Alert (rilevamento stanchezza guidatore), che avvisa il conducente qualora un momento di sonnolenza pregiudichi l’attenzione; il Blind Spot Monitoring, che monitora l’angolo cieco del conducente; il Lane Keeping Assist, che avvisa il conducente quando l’auto esce dalla corsia di marcia; i sensori di parcheggio a 360° con Active Park Assist (disponibile in un secondo momento) e la telecamera posteriore a 180° con vista drone.

Un mezzo che guarda alla “CAPABILITY”. E una Jeep non può che essere al TOP anche in termini di “CAPABILITY”, ovvero di capacità di adattarsi a tutte le situazioni, su strada e in fuoristrada.

Il sistema Selec-Terrain® offre sei modalità per adattarsi ad ogni situazione e ad ogni esigenza di guida: “Normal”, Eco” per migliorare l’autonomia; “Sport”; “Snow”; “Mud”; e “Sand”.

L’architettura del veicolo raggiunge i massimi livelli di compattezza possibili senza compromettere nessuna delle caratteristiche distintive del marchio Jeep. In termini dimensionali la nuova Avenger è lunga solo 4,08 m, ossia 16 cm più corta rispetto alla Renegade…grazie alla quale si destreggerà nel traffico con estrema agilità.

Inoltre, Avenger offre la migliore altezza da terra della categoria (200 mm), oltre a eccezionali angoli di attacco (20°), di rampa (20°) e di uscita (32°), che sono fondamentali per la guida off-road ma utili anche in città, per esempio quando si sale su una rampa di parcheggio ripida.