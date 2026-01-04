Il ricordo dell’ex sindaco Pasquale Puglisi: la donazione della famiglia all’Avis di Comiso

Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature.

Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e Cecilia, il genero Francesco Merlino hanno consegnato simbolicamente il dono all’associazione. Sono stati acquistati un defibrillatore di nuova generazione, che va ad aggiungersi a quello già in dotazione della sede Avis di Comiso, uno sfigmomanometro digitale professionale con carrello, per uso ambulatoriale, due monitor da computer e uno smartphone (da destinare agli uffici di segreteria).

Ad accoglierli, nella sede Avis, il presidente Luca Scollo con i membri del direttivo, Lina Vacante, Gaetano Scollo, Salvatore Barone, Vincenzo Stacquadaneo, Maurizio Meli, Carmela Lo Monaco, Francesco Schembari, Mario Presti. Scollo ha ringraziato la famiglia Puglisi e ha ricordato come Pasquale Puglisi, docente di Matematica nel liceo cittadino, fosse stato, fin da giovane, tra i fondatori e i primi soci della sede Avis di Comiso, cui aveva sempre dedicato forte attenzione. Nel suo ricordo, anche la sua famiglia ha donato della strumentazione che contribuisce a rendere più efficiente il servizio sanitario offerto nella sede di Comiso per i donatori.

