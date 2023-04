Il ragusano Luca Plinio Leslie Mazzariol campione di astronomia

Grande successo per lo studente del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa, Luca Plinio Leslie Mazzariol, che si è classificato all’ottavo posto ai Campionati Italiani di Astronomia. La competizione, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzata dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, è rivolta agli studenti delle scuole italiane dai 13 ai 19 anni e offre loro l’opportunità di coltivare l’interesse e la passione per l’astronomia.

Luca è stato selezionato per la categoria senior ed è stato accompagnato alla cerimonia di premiazione, che si è svolta il 20 aprile a Cortina d’Ampezzo, dal professor Saro Distefano. La competizione ha visto la partecipazione di diecimila studenti provenienti da tutta Italia, ma solo novanta di loro sono riusciti ad accedere alla fase finale.

I Campionati Italiani di Astronomia offrono agli studenti l’opportunità di incontrare i ricercatori e di confrontarsi con altri ragazzi appassionati di astronomia. Inoltre, la competizione è un’occasione per coltivare l’interesse per l’astronomia e per approfondire le conoscenze scientifiche in un contesto di ampio respiro.

La partecipazione di Luca ai Campionati Italiani di Astronomia è un orgoglio per la scuola e per la città di Ragusa. La passione e l’impegno dimostrati dallo studente sono un esempio per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della scienza e dell’astronomia.