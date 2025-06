Il Ragusa Volley festeggia la promozione in Serie C: “Questa squadra è stata casa”

Festa di fine stagione ricca di emozioni per il Ragusa Volley, che nei giorni scorsi ha celebrato la storica promozione nel campionato di Serie C femminile presso l’area eventi del Dolcevita Beach di Marina di Ragusa. Un traguardo importante, conquistato con passione, sacrificio e spirito di squadra.

A impreziosire la serata, la presenza del sindaco Peppe Cassì, del vicesindaco Gianni Giuffrida e dell’assessore allo sport Simone Digrandi, che hanno brindato con le atlete a nome di tutta la cittadinanza, congratulandosi per il risultato ottenuto.

Accanto alle protagoniste in campo, anche i dirigenti, lo staff tecnico e tutto il team societario, che hanno seguito e sostenuto con impegno costante il percorso sportivo e umano delle giovani ragazze allenate da coach Ennio Cutrona, affiancato da Paola Messina.

“Dopo tanto lavoro e tanti sacrifici – ha dichiarato coach Cutrona – è arrivato il momento dei festeggiamenti. Voglio ringraziare la società per la fiducia e il supporto, sempre presenti durante l’intera stagione. Non è scontato trovare una dirigenza così coinvolta e collaborativa”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutto lo staff: da Paola Messina per il lavoro in panchina e l’attività di scouting, a Salvo Miceli per l’organizzazione, fino ad Alessandro Antoci e Walter Malandrino, sempre presenti in palestra.

“È stato un anno lungo e durissimo, ma pieno di soddisfazioni – ha proseguito il coach – vissuto all’insegna di un emozionante duello con il Paternò Volley, che ha meritato il titolo grazie a maggiore continuità ed esperienza. Non avevamo programmato la promozione, ma le vittorie ci hanno spinto a crederci. Abbiamo compiuto una vera impresa”.

La soddisfazione è palpabile, ma non manca un pizzico di malinconia.

“Questa squadra ha saputo crescere e vincere con umiltà, senza primedonne, senza ‘vecchie glorie’, ma con un’età media di appena 18 anni – ha sottolineato Cutrona –. È stato un gruppo coeso, generoso, che ha condiviso tutto, dalle gioie alle difficoltà. Per me, per tutti noi, è stata casa. Ora si chiude un ciclo: molte ragazze partiranno per l’università. A loro va il mio augurio più sincero. Sono certo che sapranno distinguersi anche fuori dal campo”.

Il coach ha poi concluso con parole sentite rivolte a tutti coloro che hanno sostenuto la squadra:

“Allenare queste ragazze è stato un privilegio. Hanno dimostrato correttezza, serietà e dedizione, più di tante ‘professioniste’ incontrate nella mia carriera. Non le dimenticherò facilmente. E spero che anche loro, ogni tanto, si ricorderanno di questa stagione e del loro vecchio allenatore”.

Nel corso della serata, il presidente Andrea Pugliese ha consegnato riconoscimenti alle atlete, ringraziando tutte le componenti della grande famiglia Ragusa Volley:

“Con immenso orgoglio e profonda gratitudine – ha detto – voglio ringraziare le nostre straordinarie atlete, che hanno lottato con determinazione su ogni pallone, scrivendo una pagina storica per il nostro club. Un grazie speciale va anche allo staff tecnico e dirigenziale, alle famiglie sempre presenti e agli sponsor che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio”.

Il presidente ha poi voluto dedicare un pensiero anche ai tanti sostenitori:

“Un abbraccio a tifosi, amici e sostenitori: questa promozione appartiene a tutta la città di Ragusa. Andiamo avanti, insieme, verso nuove sfide con lo stesso entusiasmo e la stessa passione”.

