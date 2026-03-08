Il Ragusa sconfitto a Vallo della Lucania. Il cammino salvezza prosegue

Due gol di Ferreira condannano il Ragusa che torna a casa senza punti dalla trasferta contro la Gelbison a Vallo della Lucania ma – grazie ai risultati delle avversarie dirette – riesce a mantenere la propria posizione fuori dalla zona play out. I gol sono stati realizzati al 26’ , con un’azione rapida sottoporta e palla infilata in rete dopo una ribattuta della difesa. Ferreira raddoppia dopo appena quattro minuti su un’azione nata da un calcio d’angolo. Un minuto prima l’attaccante campano aveva insidiato la difesa del Ragusa con un colpo di testa. Nel secondo tempo ancora alcune occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia.

Il Ragusa guarda anche al futuro. nei giorni scorsi ha annunciato la promozione in prima squadra del giovane centrocampista Alì Franco Gabriel, classe 2008, proveniente dalla Juniores. Il Ragazzo si è già messo a disposizione di Lucenti e presto per lui potrebbe aprirsi al possibilità di giocare qaulche scampolo di partita.

