Il Ragusa Calcio si prepara alla partita contro l’Acireale

L’Asd Ragusa calcio sarà di scena domani al Dino Liotta di Licata (inizio gara alle 14,30, ma a porte chiuse) contro l’Acireale per la partita valida come 26esima giornata del torneo di Serie D. Il tecnico azzurro Alessandro Settineri dovrà fare a meno degli squalificati Luciano Pitarresi, espulso contro il Lamezia per fallo da ultimo uomo, Gabriele Cacciola, appiedato per somma di ammonizioni. Non ci sarà neppure il difensore centrale Johad Ferretti, infortunatosi domenica scorsa.

Indisponibile, probabilmente, anche Giuseppe Grasso per una botta rimediata in settimana. Squalificato per un turno anche lo stesso tecnico che, quindi, domani non potrà andare in panchina. Rientrano, però, dopo avere scontato le rispettive squalifiche, il portiere Michele Truppo e il centrocampista Francesco Meola. “Si tratta di una gara complessa – afferma mister Settineri – è uno scontro per la salvezza che affrontiamo senza tre atleti tra squalifiche e infortuni e con qualcuno dei nostri che ancora non è nelle migliori condizioni. Solo ieri, venerdì, abbiamo saputo il campo in cui si gioca per cui non abbiamo potuto sfruttare altre strutture. La squadra, comunque, si è preparata al meglio e in ogni allenamento dà sempre il massimo. Cercheremo di continuare il nostro percorso di crescita che ci deve fare arrivare a fine campionato con la conquista della salvezza.

L’avversario che incontriamo lo conosciamo: ha tradizione, storia, ha consapevolezza della duttilità di questo campionato ma, come dico sempre ai ragazzi, per me l’importante è continuare il cammino intrapreso. E, soprattutto, cercare di consolidarlo, per cui proveremo, come abbiamo fatto in precedenza, a fare la nostra partita giocando sempre per ottenere il massimo. Che sia la vittoria o meno, questo sarà il campo a dirlo. Però, da parte nostra, ci sarà sempre il massimo impegno per coloro che tengono tantissimo a questa maglia, vale a dire i nostri tifosi, e per la società che fa sacrifici immani e quindi reputo doveroso garantire sempre il massimo impegno”. La gara sarà diretta da Lucio Felice Angelillo di Nola, assistenti Claudiu Fecheta di Faenza e Tommaso Mabelli di Cesena.