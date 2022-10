Il Ragusa Calcio domani sul campo del Cittanova

“Una squadra molto organizzata, che gioca un buon calcio e che ha dimostrato di essere tosta”. Così il tecnico dell’Asd Ragusa calcio 1949, Filippo Raciti, nel descrivere l’organico del Cittanova, prossimo avversario azzurro, in occasione della partita in programma domani in terra calabra (inizio ore 15). Allenata da Angelo Galfano, già tecnico delle aquile azzurre in passato, il Cittanova ha inanellato una serie di pareggi su campi difficili, come quelli di Trapani e del Real Aversa.

“Per questo – sottolinea Raciti – sostengo che hanno avuto un calendario tutto in salita e che si tratta di un avversario assolutamente complicato da affrontare. Noi, comunque, ce la giocheremo, stiamo arrivando da una fase positiva e cercheremo di essere propositivi come sempre”. Questa mattina, l’allenamento di rifinitura allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio e poi la partenza per la cittadina calabra. “E’ stata la prima settimana, dopo molto tempo – afferma Raciti – in cui ci siamo potuti allenare con un respiro maggiore, senza la preoccupazione di dovere sostenere una partita dopo tre giorni. Ora, comunque, ci sarà un altro turno infrasettimanale, stavolta in casa, ma per ora non ne vogliamo sentire parlare. Tutta la nostra attenzione deve essere concentrata sulla gara di domani e sul fatto che non si può sbagliare un solo frangente del match, soprattutto nel finale.

Pretendo da tutto il gruppo la massima concentrazione, dobbiamo essere determinati e capire sino in fondo che cosa vogliamo. Il nostro è un team che vuole dare molto ma ricordo a tutti che siamo ancora all’inizio e che non abbiamo fatto niente. Ci attende un’altra sfida complicata e la dobbiamo affrontare con il giusto piglio”.