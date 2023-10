Il Ragusa Calcio affronterà domani la Sancataldese

L’Asd Ragusa calcio si prepara per l’ottava giornata di campionato, dove affronterà la Sancataldese al Meno Di Pasquale di Avola. La squadra azzurra sta cercando di dare continuità al successo ottenuto nell’ultima partita contro il Locri.

Il mister Giovanni Ignoffo ha sottolineato che la Sancataldese è una squadra che conosce bene, con giocatori che hanno esperienza nella categoria. La sfida non sarà facile, ma la squadra dovrà scendere in campo con la giusta mentalità e intensità per cercare di ottenere un altro risultato positivo.

Per quanto riguarda lo stato di salute della squadra, Ignoffo ha dichiarato che è buono, con i giocatori che arrivano da una buona partita contro il Locri e da una settimana intensa di allenamenti. La squadra è pronta a dare il massimo e a prepararsi al meglio per la sfida. La fiducia nel percorso intrapreso è alta, e la squadra è determinata a regalare soddisfazioni ai propri tifosi.