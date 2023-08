Il progetto: oltre 170 persone nelle province di Ragusa, Siracusa e Trapani ricevono sostegno psicologico gratuito dopo essere stati colpiti dal covid

Un progetto di sostegno psicologico domiciliare gratuito rivolto a tutti coloro che hanno avuto il covid. Si chiama “Back to Life Together” ed è stato portato avanti da Samot Ragusa Onlus. Il progetto prevede di offrire sostegno psicologico domiciliare gratuito per coloro che hanno avuto il COVID-19 e continuano a manifestare disturbi dell’umore, irritabilità e altri sintomi che influiscono sul benessere psichico, nonostante abbiano superato il virus.

Il progetto coinvolge oltre 170 beneficiari diretti, tra cui anche 8 minori, nelle province di Ragusa, Siracusa e Trapani. È importante sottolineare che il sostegno psicologico è un elemento essenziale per affrontare le difficoltà legate al COVID-19, che possono interessare persone di tutte le età.

IL PROGETTO

Disturbi dell’umore, depressione, disturbi della sfera affettiva, insonnia e stress post-traumatico sono stati riscontrati in molte persone in tutto il mondo a causa della pandemia, e questo progetto offre un supporto professionale e domiciliare per affrontare tali sfide.

La presenza di minori tra i partecipanti sottolinea l’impatto della pandemia anche sulla giovane generazione, che ha dovuto affrontare cambiamenti significativi nella sfera scolastica e sociale.