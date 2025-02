Il Pnrr scade nel 2026 e nel ragusano speso soltanto il 12% delle risorse

A meno di due anni dalla fine del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), nel ragusano è stata certificata la spesa di appena il 12% delle risorse disponibili, pari a 898 milioni e mezzo di euro. I dati sono forniti da Italia Domani, il portale governativo che rilascia periodicamente le informazioni sul piano, ripresi da Openpolis.

Sulla base del deludente risultato fin qui registrato, al di sotto delle medie nazionale (30,5%) e regionale (13%), il rischio che molti dei 1.372 progetti previsti restino solo sulla carta si fa ogni giorno più concreto.

Lo stato di avanzamento di tantissimi progetti è fermo a un imbarazzante 0%. Al netto delle azioni condivise con altre province, ancora una volta il nostro territorio ha la possibilità di realizzare, ma per vari motivi non riesce a farlo per intero.

Bene “Impresa e lavoro”, malissimo “Infrastrutture”

Tra le otto voci previste dal Pnrr in tutto il territorio ibleo spicca positivamente il 44% dei pagamenti tra i 392 progetti di “Impresa e lavoro”, che ha un portafoglio di 106,8 milioni di euro. Al di sopra la media regionale anche la voce “Digitalizzazione” con il 25% (285 progetti per 19 milioni di euro), “Salute” con il 19% (56,6 milioni per 42 progetti) e “Scuola, Università e Ricerca” con il 18% (242 progetti per 117,7 milioni).

Gli altri capitoli sono in nettissimo ritardo: “Cultura e turismo” fa registrare il 10% di spesa (16,4 milioni per 36 progetti); stessa percentuale per “Inclusione sociale” (73,9 milioni per 57 progetti); “Transizione ecologica” è ferma al 3% di spesa (430 milioni per 62 progetti); addirittura “Infrastrutture” è a un misero 2% (256 progetti per 78 milioni).

Il dettaglio del Pnrr ibleo

Per l’attuazione del Pnrr nel ragusano (2021-2026) sono stati approvati 1.372 progetti, 1.363 dei quali comunali e 9 provinciali. Le risorse disponibili sono in tutto 787,5 milioni di euro, 111 dei quali proveniente da altre risorse. Il territorio comunale con il maggior numero di progetti è Ragusa (400), seguito da Modica (264) e Vittoria (210).

© Riproduzione riservata