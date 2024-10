“Il piano inclinato” di Roberto Alajmo si presenta nel sud-est della Sicilia. Si inizia oggi con Ragusa ed a seguire Scicli e Vittoria

Nuova fatica letteraria per il giornalista scrittore Roberto Alajmo con il libro “Piano inclinato” fresco di stampa. Si presenta questa sera, alle 18:30 nella sede della Libreria Flaccavento a Ragusa. Domani sera, alle 19, secondo appuntamento ibleo nella sede del circolo di cultura “Vitaliano Brancati” in via Aleardi a Scicli. Converseranno con l’autore il critico letterario Giuseppe Pitrolo ed Alessia Gambuzza presidente di Legambiente Kiafura Scicli.

A seguire il calendario prevede domenica, alle 18.30, presso la Mondadori Bookstore di Vittoria in via Giacomo Matteotti 271/C, con Elisa Castrogiovanni. I primi due giorni della settimana si và nella provincia di Siracusa. Lunedì 21 ottobre, alle 18.00, presentazione del libro “Piano inclinato” nella sede dell’associazione Il Cerchio di Siracusa, in via dell’Arsenale 40/A, con Simona Russo e grazie a Simone Giallongo ed alla libreria Zaratan. Martedì 22 ottobre, alle 18.00, ad Avola presso la Mondadori Bookstore in corso Vittorio Emanuele 265, con Salvatore Fazzino.



