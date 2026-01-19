“Il passato è presente”: a Modica la presentazione del saggio sull’eccidio di Passogatta

Un appuntamento che intreccia memoria storica, impegno civile e attualità politica. Giovedì 23 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso il Centro Studi “Feliciano Rossitto” di Modica Alta, si terrà la presentazione del saggio “Eccidio di Passogatta. 29 maggio 1921 – 2021. Cento anni dopo”, promosso dalla Scuola di Formazione Politica e Culturale “Virgilio Failla”.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività volte a mantenere viva la memoria di uno degli episodi più drammatici della storia sociale e politica del territorio ibleo: l’eccidio di Passogatta, avvenuto il 29 maggio 1921, simbolo della violenza contro il movimento dei lavoratori e delle lotte contadine nel primo dopoguerra.

Il volume, curato da Giovanni Di Rosa e Giancarlo Poidomani, non si limita a una ricostruzione storica dell’evento, ma propone una riflessione più ampia sui suoi significati e sulle sue ricadute nel presente, come suggerisce il filo conduttore dell’incontro: “Il passato è presente”.

Ad aprire i lavori saranno i saluti dei presidenti delle associazioni promotrici e della CGIL di Ragusa: Giorgio Chessari, Angela Allegria e Giuseppe Roccuzzo, a sottolineare il legame tra memoria storica, cultura democratica e diritti del lavoro.

A dialogare con i curatori del saggio sarà Elisabetta Rizza, che guiderà il confronto sui profili di attualità e sulle prospettive di riflessione che emergono dal volume, mettendo in relazione la vicenda di Passogatta con le dinamiche sociali e politiche contemporanee.

L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento importante non solo per studiosi e appassionati di storia, ma per tutta la comunità, chiamata a interrogarsi sul valore della memoria come strumento di consapevolezza e partecipazione civile. A oltre un secolo di distanza, l’eccidio di Passogatta continua infatti a parlare al presente, ricordando quanto fragile possa essere la democrazia se privata della memoria delle lotte che l’hanno costruita.

