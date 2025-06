“Il Paraninfo” torna a Modica: risate siciliane con una commedia intramontabile

Appuntamento allo Spazio Cultura Giorgio Sparacino, di via Nazionale a Modica, domenica alle 19,30 per assistere al lavoro teatrale “Il Paraninfo” per la regia di Giorgio Sparacino ripresa da Alessandro Sparacino. Recitano Angelo Abela, Enzo Amore, Lorenzo Arena, Pino Arestia, Alessia Ballarò, Marinella Careno, Dody Cottone, Mariella Frasca, Alessandra La Perna e Miriam Pisana.

Lo stesso lavoro teatrale verrà replicato il 5 luglio, alle 21, sempre nella stessa location. “Il Paraninfo” è un capolavoro del repertorio classico siciliano che trasforma le disavventure di don Pasquale Minnedda, un ex brigadiere con l’ossessione di accoppiare le persone. Piani romantici che non sempre vanno per come lui vorrebbe. “Da Angelo Musco a Turi Ferro, passando per Giorgio Sparacino, ripercorriamo le orme dei grandi “paraninfi” del passato in una serata che promette risate a non finire” viene annunciato dall’associazione promotrice dell’evento.



