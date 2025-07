Il nuovo Vittoria quasi pronto: molti volti nuovi per la prossima stagione di eccellenza

Si delinea l’assetto del Vittoria per il prossimo campionato di Eccellenza. Negli ultimi giorni la società biancorossa ha tesserato cinque giocatori. Vanno ad aggiungersi ai cinque già tesserati in precedenza. Con i nuovi colpi di mercato, comincia a delinearsi il volto del nuovo Vittoria, una squadra che sarà profondamente rinnovata, con poche conferme e molti nuovi innesti.

L’ultimo tesseramento è quello di Mattia Trovato, centrocampista di esperienza, 27 anni, che ha giocato a Cosenza in serie C e serie B, e poi a Livorno, Albinoleffe, Castrovillari, Città di Castello, Igea Virtus e Nebros nella passata stagione. È un giocatore di grande esperienza, che ha calcato i campi di categorie superiore che potrebbe essere la guida in mezzo al campo per la prossima stagione. Un giocatore di classe e di esperienza : così è stato definito dai dirigenti biancorossi.

Due giorni fa, il Vittoria si era assicurato i servigi di Giuseppe Sferrazza, capitano e bandiera della squadra, l’uomo spogliatoi capace di essere una bandiera, un punto di riferimento, un vero e proprio uomo – squadra. Sferrazza è vittoriese, è un difensore centrale con il vizietto del gol ed è capace anche di andare a segno. Anche nella prossima stagione sarà in squadra. “C’è chi veste una maglia hanno commentato i dirigenti nel dare la notizia – E poi c’è chi la sente addosso come una seconda pelle. Questo è Giuseppe Sferrazza.

Un altro difensore centrale, anch’egli una conferma è il giovane Angelo Iapichino, 18 anni: un giovane che si è già affacciato in prima squadra nella passata stagione dimostrando di avere grandi potenzialità.

Sempre nel reparto arretrato, il Vittoria avrà un altro difensore c di grande esperienza, terzino sinistro solido, proveniente da un campionato in serie D con la Nissa.

Antonio Esposito, classe 2002, 22 anni, nato a Napoli, è invece un esterno offensivo. Anch’egli è una conferma dalla stagione precedente. È stato tra i protagonisti della scorsa stagione con 7 gol messi a segno, giocate decisive e tanta generosità in campo. È un giocatore in crescita costante e tutti guardano a lui con fiducia e grandi aspettative.

In precedenza il Vittoria si era già assicurato il centrocampista Lorenzo Leggio, anch’egli vittoriese e l’attaccante italo argentino Max Lucarelli, centrocampista di 30 anni

Completato anche il lotto dei portieri. Ci saranno: Cristian Malandrino, classe 2007, già convocato più volte in Rappresentativa juniores. Originario di Comiso, è uno dei giovani portieri più promettenti in Sicilia e molte società hanno messo gli occhi su di lui. Insieme a lui viene confermato il giovanissimo Simone calabrese, classe 2008.Non viene confermato il portiere Cirnigliaro e arriva al suo posto un altro portiere di grande esperienza, Salvatore Di Carlo, 36 anni

Il ritiro, guidato da mister Giovanni Campanella, inizierà nei primi giorni di agosto.

© Riproduzione riservata