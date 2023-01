Il Natale Ortodosso sarà celebrato a Pozzallo

Il Natale Ortodosso viene celebrato in tutto il mondo, e la Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù ha deciso di organizzare questo evento speciale a Pozzallo. La Chiesa Madre Madonna del Rosario ospiterà la concelebrazione, che sarà officiata dall’Arciprete Ortodosso Simonovic Apollinare e dal parroco don Salvo Bella.

L’Arciprete Ortodosso Simonovic Apollinare è un significativo esponente della chiesa ortodossa, ed è conosciuto per la sua devozione e il suo impegno nella diffusione degli insegnamenti di Cristo in tutto il mondo. Don Salvo Bella è il parroco della Chiesa Madre Madonna del Rosario, ed è una figura di riferimento per la comunità di Pozzallo.

Insieme, l’Arciprete Ortodosso Simonovic Apollinare e don Salvo Bella guideranno i fedeli in questa giornata di preghiera e gioia, augurando pace al popolo ucraino e a tutti coloro che hanno bisogno di conforto e speranza. La Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù invita tutti coloro che amano la pace dei popoli a partecipare alla celebrazione del Natale Ortodosso a Pozzallo, per dimostrare il loro sostegno al martoriato popolo ucraino. Foto di repertorio