Il movimento Territorio ed il suo nuovo presidente provinciale. E’ lo sciclitano Vincenzo Iurato

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Da anni esponente di spicco della politica locale ed amministratore qualificato, Vincenzo Iurato, 49 anni avvocato, s’avvia a riscrivere la nuova stagione del movimento “Territorio” che lo ha visto tra i fondatori. Quindici anni fa, era il 2011, Vincenzo Iurato abbracciò il simbolo e gli ideali di un movimento politico che si apriva al territorio in un’area, quella del centrosinistra, cui guardava con attenzione. A Scicli ha ricoperto più volte i ruoli di consigliere ed assessore passando con ampia apertura ed impegno dalla cultura, all’urbanistica, all’ambiente, al turismo in una primavera amministrativa che lo ha fregiato del titolo di valente amministratore. “Accolgo con grande entusiasmo il ruolo di Presidente provinciale di Territorio, ringraziando il direttivo provinciale che mi ha indicato – afferma Vincenzo Iurato – lavorerò in stretta sinergia con il segretario provinciale Mario Cutello, sindaco di Chiaramonte, e con i consiglieri provinciali e comunali che Territorio esprime in ambito provinciale. Mi piace ricordare che il movimento Territorio, il cui nome è evocativo, è nato oltre 15 anni fa da una intuizione visionaria dell’onorevole Nello Di Pasquale che è il nostro punto di riferimento ed è l’unico movimento civico e moderato che, nel corso degli anni, ha travalicato i confini comunali, avendo un forte radicamento nel tessuto sociale ed economico dell’intera provincia di Ragusa. Sarà mio precipuo compito mettere in rete tali esperienze in una logica di unità territoriale, poiché solo ragionando come ‘Territorio’ si possono affrontare e risolvere le problematiche che affliggono la nostra provincia”.

A Scicli c’è grande attesa per il ritorno in campo del movimento Territorio e del nuovo segretario provinciale Vincenzo Iurato. Non si esclude che possa scrivere una pagina politica di forte attrazione in vista delle amministrative del 2017 quando gli sciclitani saranno chiamati alle urne.

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