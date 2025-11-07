Mattinata dedicata alla prevenzione negli uffici della Prefettura di Ragusa, dove una squadra sanitaria ha somministrato il vaccino antinfluenzale ai dipendenti degli enti locali. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuta dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha permesso a circa trenta lavoratori di ricevere la vaccinazione direttamente sul luogo di lavoro, a margine […]
Il modicano Alessandro Celestre sul podio a Roma: terzo posto al “Romeo Grooming 2025”
07 Nov 2025 11:00
L’eccellenza artigianale e professionale modicana sale sul podio nazionale. Alessandro Celestre, toelettatore e fondatore del salone “Oh! My Dog” di Modica, ha conquistato il terzo posto nella competizione internazionale di toelettatura “Romeo Grooming 2025”, svoltasi a Roma l’1 e il 2 novembre scorsi.
Un risultato di grande rilievo per il giovane professionista modicano, che ha gareggiato nella categoria “Stripping Libera”, una delle più complesse e tecnicamente impegnative, riservata agli specialisti della toelettatura manuale. Celestre ha ottenuto il podio grazie a un impeccabile lavoro di stripping eseguito su Ethan, uno schnauzer gigante, distinguendosi tra 15 concorrenti provenienti da varie regioni italiane e dall’estero.
La competizione, organizzata da Chiara Picciotti e Simona Chelli, è tra le più prestigiose del settore e unisce l’eccellenza professionale a una finalità benefica. A valutare i concorrenti è stata una giuria internazionale di altissimo livello, composta da Umberto Lehmann, Ilaria Girardelli e Giuseppe Fiore, che hanno seguito passo dopo passo i lavori in tutte le fasi: dalla valutazione iniziale dello stato del cane al monitoraggio durante la gara fino al giudizio tecnico finale.
Per Modica e per la Sicilia si tratta di un riconoscimento importante in un ambito che unisce abilità artigianale, competenza cosmetica e sensibilità verso il benessere animale. Celestre, infatti, affianca alla sua attività professionale anche un percorso di formazione e consulenza nel campo della toelettatura, promuovendo un approccio fondato su tecnica, empatia e cura.
«Ho dedicato a questa attività molti anni di studio e lavoro – commenta Alessandro Celestre – ma questa era la mia prima gara, e sono orgoglioso che sia stata anche l’occasione per salire sul podio rappresentando Modica e la Sicilia. Un grazie di cuore alla mia collega Manuela Arona, compagna di viaggio e di gara, che mi ha affidato il suo Ethan, lo schnauzer gigante con cui ho condiviso questa bellissima esperienza. Ringrazio anche i giudici e l’organizzazione del Romeo Grooming per la professionalità e l’opportunità».
