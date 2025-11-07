Il modicano Alessandro Celestre sul podio a Roma: terzo posto al “Romeo Grooming 2025”

L’eccellenza artigianale e professionale modicana sale sul podio nazionale. Alessandro Celestre, toelettatore e fondatore del salone “Oh! My Dog” di Modica, ha conquistato il terzo posto nella competizione internazionale di toelettatura “Romeo Grooming 2025”, svoltasi a Roma l’1 e il 2 novembre scorsi.

Un risultato di grande rilievo per il giovane professionista modicano, che ha gareggiato nella categoria “Stripping Libera”, una delle più complesse e tecnicamente impegnative, riservata agli specialisti della toelettatura manuale. Celestre ha ottenuto il podio grazie a un impeccabile lavoro di stripping eseguito su Ethan, uno schnauzer gigante, distinguendosi tra 15 concorrenti provenienti da varie regioni italiane e dall’estero.

La competizione, organizzata da Chiara Picciotti e Simona Chelli, è tra le più prestigiose del settore e unisce l’eccellenza professionale a una finalità benefica. A valutare i concorrenti è stata una giuria internazionale di altissimo livello, composta da Umberto Lehmann, Ilaria Girardelli e Giuseppe Fiore, che hanno seguito passo dopo passo i lavori in tutte le fasi: dalla valutazione iniziale dello stato del cane al monitoraggio durante la gara fino al giudizio tecnico finale.

Per Modica e per la Sicilia si tratta di un riconoscimento importante in un ambito che unisce abilità artigianale, competenza cosmetica e sensibilità verso il benessere animale. Celestre, infatti, affianca alla sua attività professionale anche un percorso di formazione e consulenza nel campo della toelettatura, promuovendo un approccio fondato su tecnica, empatia e cura.

«Ho dedicato a questa attività molti anni di studio e lavoro – commenta Alessandro Celestre – ma questa era la mia prima gara, e sono orgoglioso che sia stata anche l’occasione per salire sul podio rappresentando Modica e la Sicilia. Un grazie di cuore alla mia collega Manuela Arona, compagna di viaggio e di gara, che mi ha affidato il suo Ethan, lo schnauzer gigante con cui ho condiviso questa bellissima esperienza. Ringrazio anche i giudici e l’organizzazione del Romeo Grooming per la professionalità e l’opportunità».

