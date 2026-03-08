Il Modica vince in trasferta a Leonforte. Ora la serie D è sempre più vicina

Tre gol nel primo tempo, uno nel secondo. Il Modica regola senza troppa fatica la Leonfortese e consolida la sua posizione in vetta alla classifica. Domenica prossima, se la squadra dovesse riuscire a cogliere un successo esterno contro la Leonzio, potrebbe conquistare la promozione con quattro giornate di anticipo.

C’è aria di gioia e di soddisfazione in casa rossoblu: la società della Contea inseguiva da tempo questo traguardo, fallito per tre anni consecutivi. Per due anni consecutivi il Modica è arrivato persino alla finale nazionale di Coppa Italia, disputata sempre contro una squadra campana, ma ha sempre dovuto arrendersi, quest’anno contro l’Aversa Normanna.

Ma veniamo alla cronaca: gol di Savasta al 6’, raddoppio di Belluso su rigore alla mezzora che replica poi al 42, confezionando così la propria doppietta personale. Nel secondo tempo, a dieci minuti dal termine Torres Martinez segna il quarto gol. Al di là del risultato che sembrava scontato, la gara è stata piacevole, niente affatto una gara da fine campionato e le due squadre hanno sfoderato il meglio del loro repertorio agonistico. Il Modica ha salutato tra gli applausi i propri tifosi che li hanno seguiti anche in trasferta, dando appuntamento alla trasferta di domenica prossima a Lentini, che potrebbe dare la gioia che tutti attendono da tempo.

