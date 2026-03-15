Il Modica promosso in serie D. Esplode la gioia dei tifosi rossoblu. Una città in festa

Il Modica conquista la promozione in Serie D. Con quattro giornate di anticipo la squadra rossoblu raggiunge l’ambito traguardo.

I gol che valgono la promozione sono stati segnati da Belluso al 4’ del secondo tempo e da Bonanno al 32’. La leonzio accorcia le distanze al 37’ con Sangiorgio, ma il Modica riesce a portare fino alla fine una partita e un successo importantissimi.

L’atteso traguardo della promozione in serie D, inseguito per tre anni, è stato finalmente raggiunto. E dopo aver disputato un campionato trionfale in cui i meriti indubbi del Modica si sono sommati alle difficoltà degli avversari (Vittoria, Messana e Avola) che hanno giocato bene, ma hanno avuto più d’una battuta d’arresto.

Fuori casa è esplosa la gioia dei tifosi, così com’è accaduto anche a Modica, pur se frenata dal maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio sulla provincia iblea.

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