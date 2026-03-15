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Il Modica promosso in serie D. Esplode la gioia dei tifosi rossoblu. Una città in festa
15 Mar 2026 17:10
Il Modica conquista la promozione in Serie D. Con quattro giornate di anticipo la squadra rossoblu raggiunge l’ambito traguardo.
I gol che valgono la promozione sono stati segnati da Belluso al 4’ del secondo tempo e da Bonanno al 32’. La leonzio accorcia le distanze al 37’ con Sangiorgio, ma il Modica riesce a portare fino alla fine una partita e un successo importantissimi.
L’atteso traguardo della promozione in serie D, inseguito per tre anni, è stato finalmente raggiunto. E dopo aver disputato un campionato trionfale in cui i meriti indubbi del Modica si sono sommati alle difficoltà degli avversari (Vittoria, Messana e Avola) che hanno giocato bene, ma hanno avuto più d’una battuta d’arresto.
Fuori casa è esplosa la gioia dei tifosi, così com’è accaduto anche a Modica, pur se frenata dal maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio sulla provincia iblea.
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