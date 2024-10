Il Modica Calcio atteso in quel di Misterbianco: vietato abbassare la guardia

Primo anticipo in questo campionato di Eccellenza per il Modica Calcio, la formazione rossoblù scenderà in campo in quel di Misterbianco per continuare a incanalare risultati positivi e dare costanza al proprio gioco.

La sfida si presenta insidiosa, in un campo non semplice e contro una formazione che è stata ben costruita per viaggiare a buoni ritmi nella zona nevralgica della classifica e sicuramente si presenterà come una gara ostica dove agonismo e tecnica saranno gli elementi fondamentali per superare l’ostacolo. I numeri raccolti fin qui dal Misterbianco non sono sicuramente specchio di quello che questa squadra può dare in campo e sicuramente sarà fondamentale riuscire a portare dalla propria parte l’inerzia della partita sin dai minuti iniziali.

“Sono contento di come stiamo lavorando e dell’impegno che i ragazzi stanno mettendo fin qui, più passano i giorni e più cresce la pressione perchè si iniziano a guardare i risultati, ma proprio questa pressione è importante perchè va trasformata in fame. – ha dichiarato mister Pasquale Ferrara – Loro sono una squadra forte, non dovremo far altro che pareggiare l’agonismo e la cattiveria in campo, come dico sempre se pareggi quei due caratteri la tecnica alla lunga viene fuori e ti permette di vincere, senza il giusto atteggiamento non si va da nessuna parte. Sabato saremo chiamati ad una grande prova perchè quella di Misterbianco è una formazione costruita bene e ben messa in campo, quindi dovremo dare il massimo per raggiungere il massimo risultato”

Di seguito l’elenco dei convocati per Sabato 12 Ottobre 2024, ore 15.30, presso lo Stadio Comunale “Valentino Mazzola “ di Misterbianco (CT).

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Cappello, Mallia, Mollica, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Francofonte, Incatasciato, Kondila, Maimone, Margaritini, Messina, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Idoyaga, Success, Susino, Vitelli.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata