“Il Mito della rosa rossa”: ino spettacolo per le famiglie a Scicli

Appuntamento, domani alle 18, nello Spazio Teatrale Officinoff di via dei Lillà 71 per un viaggio tra mito e fantasia dove i bambini imparano che, anche nei racconti più antichi, si nasconde la saggezza. E’ uno spettacolo indirizzato alle famiglie che accompagneranno i loro bambini in un’esperienza teatrale nuova. Lo spettacolo intreccia la magia dei miti greci con la vivacità divertente e scanzonata della giullarata medievale. In scena pochi oggetti sonori e tanta fantasia: tutto si trasforma davanti agli occhi dei bambini, che diventano parte del racconto e, a tratti, le stesse “rose” della storia. Prende così vita un antico mito: quello di Afrodite e Adone, un amore forte e fragile insieme, che parla di bellezza, coraggio e del mistero dei sentimenti. È la leggenda della nascita della rosa rossa, nata dal sangue e dall’amore, che diventa simbolo di ciò che cresce e rifiorisce anche dopo il dolore. Tra lazzi, musica e piccoli momenti di riflessione, i due giullari ci ricordano che ogni emozione, dalla gioia, alla paura, alla gelosia, alla meraviglia, fa parte del grande gioco della vita e dell’amore. Lo spettacolo è promosso dall’associazione culturale “I Trovatori” e da Officinoff. Progetto e regia di Giuseppe Vignieri, musiche a cura di Giuseppe Aloisi.

