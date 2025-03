Il mistero delle Mummie di Modica. Una visita guidata nella chiesa di Sant’Anna

La chiesa di Sant’Anna apre le porte per un avvincente visita, una visita straordinaria che porterà a conoscere le Mummie di Modica. Tre i gruppi disposti con precisi orari nell’arco della mattinata di domenica. La visita per il primo gruppo è fissata per le 9.45, per il secondo gruppo alle 11 e per il terzo gruppo alle 12.15 sempre domenica.

Sarà un viaggio tra storia e mistero che porterà all’accesso alla chiesa di Sant’Anna con una visita guidata che accompagnerà i partecipanti a scoprire i cunicoli sotterranei e le cripte segrete dove sono state rinvenute delle mummie ben conservate che apparterrebbero a personaggi della comunità modicana. Gli interrogati sono tanti: chi erano? perché erano sepolti lì? quali segreti si celano dietro questi corpi? Un viaggio tra arte, archeologia e leggenda. Punto di ritrovo fissato venti minuti prima dell’inizio al Belvedere di San Benedetto.



