Il miagolio nel cofano: Ragusa si mobilita per salvare un gattino intrappolato

Una storia semplice, ma capace di scaldare il cuore, ha animato nelle ultime ore i social e la comunità di Ragusa. Protagonista: un gattino, finito accidentalmente nel vano motore di un’auto parcheggiata in via Mariannina Schininà, in pieno centro. Un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso decine di persone, mobilitato passanti, automobilisti, amanti degli animali e infine anche i vigili del fuoco, che con prontezza e delicatezza hanno portato a termine il salvataggio.

Tutto è iniziato con un post: “Ho smarrito un gattino piccolino…. Zona centro…. Se lo vedete mi potete contattare xfavore”. Da lì, una catena di segnalazioni e aggiornamenti in tempo reale nei gruppi social locali ha permesso di ricostruire i movimenti del piccolo felino. Qualcuno lo ha sentito miagolare, qualcun altro lo ha visto infilarsi nel cofano di un’auto parcheggiata. Un utente ha scritto: “Il gatto è vivo, adesso è dentro il cofano… C’è ancora una piccola speranza. Spero che il proprietario dell’auto legga questo post”.

E la speranza, fortunatamente, si è trasformata in realtà. I vigili del fuoco, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti sul posto e hanno trovato il gattino effettivamente incastrato nel motore. Con pazienza e attenzione, lo hanno liberato, tra l’applauso e il sollievo dei presenti.

I commenti sui social non si sono fatti attendere: “Un grande applauso ai Vigili del Fuoco che poco fa hanno salvato il gattino in difficoltà”, ha scritto qualcuno. Un altro utente ha aggiunto: “Saperlo non più intrappolato mi rincuora. Ieri sera, quando ci siamo fermati, ha iniziato a miagolare… adesso è salvo, meno male”.

Una piccola storia, certo. Ma che racconta molto dello spirito di comunità che anima Ragusa. Dove l’attenzione per gli animali e la solidarietà tra le persone sanno ancora fare la differenza. Anche per un gattino curioso che, per fortuna, ha trovato sulla sua strada tanti cuori generosi.

© Riproduzione riservata