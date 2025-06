Il Martirio svelato: a Modica l’opera ritrovata che racconta San Pietro

In una città già in fermento per il ritorno dei “Santoni”, che sabato sera sfileranno nel cuore barocco di Modica, cresce l’attesa anche per un altro appuntamento che intreccia devozione e scoperta. Venerdì 20 giugno, alle ore 20.00, nella Chiesa Madre di San Pietro Apostolo, si terrà l’incontro “La presenza dell’Apostolo Pietro nel Duomo di San Pietro”, a cura della prof.ssa Maria Terranova, stimata storica dell’arte ed ex ispettrice onoraria della Soprintendenza.

L’evento, inserito nel programma culturale della festa di San Pietro 2025, si annuncia carico di suggestione: per la prima volta verranno avanzate ipotesi sulla misteriosa tela del Martirio di San Pietro, riscoperta nel 2023, restaurata con fondi regionali in tempi record ed esposta al pubblico a Pasqua 2024 nell’aula capitolare della chiesa.

