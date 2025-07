Il Libero Consorzio investe quasi 3 milioni: scuole, strade e porto grazie alle variazioni di bilancio

Una pioggia di investimenti strategici per un totale di 2,97 milioni di euro trasformerà il volto del territorio ibleo nel 2025. Grazie all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, la Provincia di Ragusa mette in campo una manovra concreta per rilanciare edilizia scolastica, viabilità, porto, illuminazione e servizi pubblici. Una risposta forte e tangibile alle esigenze di cittadini, studenti e imprese.

“Un altro segnale della gestione virtuosa dell’ente. Usiamo risorse già disponibili per migliorare la qualità della vita e valorizzare il nostro patrimonio pubblico”, dichiara la presidente Maria Rita Schembari, subito dopo l’approvazione in Consiglio provinciale.

Scuole, strade e porto: il piano degli interventi

Tra le voci più rilevanti del piano spiccano: 500.000 euro per il completamento dell’auditorium dell’IIS Carducci di Comiso. 500.000 euro per rifunzionalizzare l’ex albergo “La Pineta” di Chiaramonte Gulfi a uso scolastico e collettivo. 250.000 euro per il rilancio della stazione passeggeri del porto di Pozzallo, ormai crocevia turistico e commerciale. 260.000 euro per la sicurezza stradale, con interventi su sei strade provinciali (SP 20, SP 60, SP 85, SP 39, SP 64 e SP 67). 260.000 euro per nuova illuminazione pubblica in aree chiave come Marina di Ragusa, Contrada Tresauro e Cimillà. 700.000 euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria Est e Ovest. 550.000 euro per il potenziamento dei settori turistico, culturale, sportivo e sociale.

Un fondo per progettare il futuro

Novità assoluta è l’istituzione di un fondo da 500.000 euro per la progettazione, pensato per supportare i Comuni più fragili, spesso privi di personale tecnico e risorse. Funzionerà come fondo di rotazione: anticipa le spese, poi i Comuni rimborsano l’ente una volta ottenuti i finanziamenti.

Sicurezza stradale: priorità Camemi

In risposta a un’interrogazione del gruppo Pd, la Presidente ha annunciato l’imminente realizzazione di una nuova rotatoria in contrada Camemi, sulla SP Ragusa-Mare. L’opera è inserita nel progetto finanziato con fondi compensativi dell’elettrodotto EneMalta e sarà completata entro un anno.

Agricoltura in crisi, la Provincia prende posizione: “Competizione sleale, servono regole europee e sostegni locali”

Oltre agli investimenti infrastrutturali, il Consiglio ha acceso i riflettori sulla crisi senza precedenti che colpisce l’agricoltura iblea: costi in aumento, concorrenza sleale da Paesi extra-UE e normative UE asimmetriche stanno strangolando centinaia di aziende.

Il Consiglio si è impegnato a redigere un documento unitario da inviare a Regione, Ministero e UE, con richieste chiare: più controlli alle frontiere, sostegno all’aggregazione delle micro-imprese, incentivi per energie rinnovabili, cabina di regia permanente per il settore. “È ora di passare dalle parole ai fatti. L’agricoltura iblea va difesa con misure strutturali e voce istituzionale forte”, ha aggiunto il consigliere con delega all’Agricoltura, Federico Chinnici.

