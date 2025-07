Il Giubileo della Speranza: a Roma anche i giovani della Diocesi di Noto

Con loro anche il vescovo mons. Salvatore Rumeo che sta accompagnando i giovani in questa esperienza giubilare. “Ancora con i giovani della nostra amata Diocesi netina. Ancora in cammino, ancora verso Roma. Sono trascorsi 25 anni dalla GMG del 2000 culminata nella straordinaria notte di Tor Vergata e Roma è nuovamente pronta ad accogliere i giovani di tutto il mondo. Noi 25 anni fa c’eravamo. Ieri come oggi – è il messaggio del vescovo netino – tutti nella casa di Pietro per dire il nostro ‘sì’ al Signore, per dire che è bello stare con Lui, è bello sentirsi amati dal Signore anche quando ci allontaniamo da lui. Torneremo a ‘mettere fuoco in tutto il mondo” perché la Parola del Signore che accogliamo nella nostra vita è viva ed è luce per i nostri passi. Felice di camminare con voi, ragazzi, di celebrare con voi il Giubileo della Speranza”.

Dal Vescovo Salvatore Rumeo il grazie a tutti i sacerdoti che in questi mesi hanno accompagnato i fedeli laici delle loro comunità a Roma per le celebrazioni giubilari.

“Ringrazio Don Andrea Pitrolo, don Andrea Amore, don Andrea Bonomo, don Armando Fidone, Don Manlio Savarino, Don Fortunato Di Noto, Don Gigi Paternò…Nicoletta Di Maria, Umberto Confalonieri, Davide Soli, Giuseppe Luciano, Francesco Stracquadanio, Emanuela Fede, e l’equipes di Pastorale Giovanile per i passi che in questi giorni condivideremo nella Città eterna. Questa è passione. Questa è fede in movimento. Questo è amore per la vita e per la Chiesa di Cristo – conclude mons. Rumeo – buon Giubileo Ragazzi. Affidiamo al Signore la nostra Chiesa, i nostri oratori, centri giovanili e cantieri educativi”.

