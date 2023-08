Il giovane cestita ibleo Mattia Ceccato gioca la finale Italia – Spagna del campionato europeo under 16. Tifo a Comiso e schermo in diretta

La nazionale Under 16 di basket affronta in finale la Spagna. La squadra azzurra, guidata dal coach Giuseppe Mangone ha battuto tre giorni fa in semifinale la Francia per 77 – 63.

Stasera alle 21 sono attesi dalla sfida finale con la Spagna.

Tra gli azzurri ci sarà anche Mattia Ceccato, giovane playmaker originario di Comiso, in forza alla BSL San Lazzaro di Bologna, dalla prossima stagione sui trasferirà a Milano. Mattia, 16 anni appena compiuti, è uno dei giovani più promettenti del basket italiano ed è già nel mirino di numerosi osservatori.

Mattia Ceccato, playmaker, 16 anni, una promessa del basket

Mattia, insieme ai compagni di squadra scenderà in campo stasera alle 21, per una sfida che si preannuncia proibitiva per la conquista del titolo europeo di categoria. A sua volta, la Spagna aveva sconfitto in semifinale la Lituania.

La finale del campionato europeo di basket under 16 si potrà seguire alle 21 su bit.ly/45lobOq.

Mattia è figlio d’arte: il padre, Davide Ceccato, indimenticato giocatore della Virtus Ragusa e oggi allenatore di basket, mentre la madre, Laura Inghilterra, ha militato nelle fila dell’Ardens Comiso disputando numerosi campionati di serie C e serie B di pallavolo femminile. Anche lo zio Matteo Ceccato è stato un cestista.

A Comiso si seguirà in diretta la finale europea under 16

Questa sera, in piazza Fonte Diana, televisori accesi per seguire la finale del campionato europeo di basket Under 16.

Accadrà ne “Gli Archi ri Ronna Pippa”, ristorante dove oggi lavora lo zio di Mattia, Matteo Ceccato e dove numerosi sono gli appassionati di basket.